تقرير: أرسنال مهتم بضم كانتي

الأحد، 10 يوليه 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

كانتي - توني كروس

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن أرسنال قد يقوم بتحرك مفاجئ لضم لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي.

ويرغب أرسنال في إضافة جودة أكبر لوسط ملعبه رغم التعاقد مع فابيو فييرا من بورتو البرتغالي وسط ارتباط الفريق اللندني بالتعاقد مع يوري تليمانس من ليستر سيتي أيضا.

ويتبقى عام واحد فقط في تعاقد كانتي مع تشيلسي مما قد يجعل التعاقد معه ممكنا.

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ولم توضح الصحيفة موقف اللاعب أو تشيلسي من رحيله خلال الصيف الحالي مع عدم إبرام البلوز لأي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.

أرسنال تعاقد في الموسم الحالي مع الحارس مات تيرنر ولاعب الوسط فابيو فييرا والجناح الشاب ماركينيوس والمهاجم جابريل خيسوس.

وغاب ابن الـ31 عاما عن 23 مباراة لتشيلسي خلال آخر موسمين بسبب الإصابة.

كانتي شارك في 259 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 آخرين وفاز بست بطولات.

ومن المنتظر أن يعلن تشيلسي عن أول صفقاته في فترة تود بويلي مالك الفريق الجديد بالتعاقد مع رحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي.

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