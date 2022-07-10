أسينسيو ومركز المهاجم.. آس: تحديات أمام أنشيلوتي قبل بداية الموسم

قبل بداية الموسم المقبل يجد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد نفسه أمام أكثر من تحد وعليه تحديد خياراته خلال مدة زمنية قصيرة.

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات استعدادا لبداية فترة الإعداد لموسم 2022-2023.

ويستعد ريال مدريد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 يوليو لإقامة معسكر تدريبي يخوض خلاله عدد من المباريات الودية.

وفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن أنشيلوتي سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات الهامة قبل السفر.

الخيار الأول سيكون بين الموافقة على بيع ماركو أسينسيو وداني سيبايوس.

كلا اللاعبين سينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم المقبل ولم يعرض ريال مدريد عليهم تمديده حتى الآن.

أسينسيو لاعب يحرز على الأقل 10 أهداف في الموسم وهو معد قد يستغني عنه أنشيلوتي في حال قرر الموافقة على رحيله.

وفي حالة رحيل أسينسيو سيكون على أنشيلوتي الاكتفاء برودريجو وإيدن هازارد، وفينيسيوس جونيور كأجنح للفريق في الموسم المقبل، لأن موقف ريال مدريد الحالي هو عدم التعاقد مع أي لاعب آخر والاكتفاء بالسوق الحالي ولكن يظل قرار أنشيلوتي هو النهائي بإمكانية التعاقد مع مهاجم بديل لكريم بنزيمة.

وبناء على قرار أنشيلوتي سيجد ريال مدريد نفسه أمام خيار بيع اللاعبين بما يساوي 20 إلى 30 مليون يورو أو الانتظار لرحيلهم بشكل مجاني عقب نهاية الموسم.

الاختيار الثاني سيكون في مركز المهاجم الصريح وسيتعين عليه الاختيار ما بين رحيل أحد من بورخا مايورال، أو ماريانو دياز، مع الاعتماد على لاتاسا مهاجم فريق الكاستيا.

وكيل ماريانو كان قد أكد على رغبته في الرحيل عن الفريق للبحث عن مكان للمشاركة بشكل مستمر وهو ما لن يتحقق مع ريال مدريد خلال الوقت الحالي، الحال نفسه ينطبق على مايورال الذي أشارت بعض التقارير إلى إمكانية رحيله للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

المدرب الإيطالي أيضا سيكون عليه أن يقرر ما بين ثلاثي وسط المبلعب بعد سنوات من مشاركة كاسيميرو، ولوكا مودريتش، وتوني كروس بشكل أساسي.

سيكون على أنشيلوتي أن يعتمد على كل من فيدي فالفيردي وإدوارد كامافينجا، وأريل تشواميني والاعتماد على المداورة بينهم خصوصا مع وجود بديل لكاسيميرو لأول مرة منذ سنوات وهو تشواميني الوافد الجديد.

وسيكون على المدرب صاحب الـ 63 عاما الاختيار بين ثلاثي الوسط الذي سييلعب بشكل أساسي مع تقدم الثلاثي الأساسي في العمر.

وسيلعب ريال مدريد ثلاثة مباريات ودية خلال معسكره في أمريكا أمام كل من برشلونة وكلوب أمريكا، ويوفنتوس.

وسيبدأ ريال مدريد موسمه بمواجهة إينتراخت فرانكفورت يوم 10 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي.

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