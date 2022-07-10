سبورت تكشف حقيقة تواصل النصر مع برشلونة من أجل بيانيتش

نفت صحيفة سبورت الإسبانية تلقي برشلونة لأي عروض من أجل ضم لاعب وسط الفريق ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.

بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي النصر السعودي قد تواصل مع اللاعب من أجل التعاقد معه، ولكن وفقا لسبورت فإن مكاتب برشلونة لم تستقبل أي عرض رسمي من أجله.

ويعد رودي جارسيا مدرب النصر الحالي هو مفتاح التعاقد مع بيانيتش، إذ أنه قد سبق له تدريبه لمدة موسمين عندما كان لاعبا في روما.

اللاعب صاحب الـ 32 عاما خرج من حسابات تشافي هيرنانديز للموسم المقبل وتبحث إدارة برشلونة عن مخرج له خلال الصيف الحالي.

ويتبقى لبيانيتش موسمين في عقده مع برشلونة ولكن النادي يريد رحيله بسبب عدم الدخول في مخططاته وبسبب راتبه المرتفع.

اللاعب البوسني كان قد انضم لبرشلونة في 2020 قادما من يوفنتوس في صفقة تبادلية جمعت بينه وبين أرثور ميلو.

وقضى بيانيتش الموسم الماضي معارا لبيشكتاش، وشارك خلاله في 26 مباراة وتمكن من صنع 4 أهداف.

وكان في عقد اللاعب بند يسمح للفريق التركي بتمديد فترة الإعارة ولكنه لم يختار تفعيله.

وعاد بيانيتش لتدريبات برشلونة يوم الإثنين الماضي استعدادا للموسم المقبل على الرغم من خروجه من مخططات تشافي.

لاعب يوفنتوس السابق شارك بقميص برشلونة في 30 مباراة ولم يتمكن من صعن أو تسجيل أي هدف.

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