البيع يقترب؟ رافينيا يغيب عن رحلة ليدز التحضيرية إلى أستراليا

غاب البرازيلي رافينيا عن قائمة ليدز يونايتد المسافرة إلى أستراليا للتحضير للموسم الجديد.

ويلعب ليدز ثلاث مباريات ودية هناك، ستلعب أول مباراتين أمام بريزبان روار الأسترالي 14 يوليو ثم أستون فيلا 17 يوليو في بطولة "كوينز لاند" الودية.

ثم يلعب ليدز أمام كريستال بالاس وديا 22 يوليو أيضا في أستراليا.

ويعد رافينيا هدفا واضحا لبرشلونة وتشيلسي بعد ابتعاد الثنائي أرسنال وتوتنام عن الصفقة.

لا يمانع ليدز يونايتد بيع اللاعب بشرط استيفاء شروط النادي، والتي تشير إليها التقارير بـ60 مليون يورو.

تشيلسي كان قد توصل لاتفاق مع ليدز يونايتد على قيمة انتقال رافينيا حسب شبكة "ذا أثليتك" ولكن اللاعب ظلت رغبته الأولى الانتقال لبرشلونة.

الفريق الإسباني قدم عرضين جاء الثاني قريبا من مطالب ليدز يونايتد حسب تأكيدات صحيفة ماركا الإسبانية.

من المفهوم أن ليدز لم يعد يتوقع قب رافينيا بعقد جديد وهو الشيء الذي كان مطروحا منتصف الموسم وعلى الرغم من أن رافينها لم يطلب الانتقال مباشرة فليس سرا أنه يرى نفسه يلعب في البطولات الأوروبية.

صاحب الـ25 عاما انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

رافينيا سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

وينتهي تعاقد ابن الـ25 عاما مع ليدز يونايتد في يونيو 2024.

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