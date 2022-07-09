للمرة الأولى.. تريزيجيه يشارك في مران طرابزون سبور بعد حل مشكلة التأشيرة

السبت، 09 يوليه 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

تريزيجيه طرابزون سبور

شارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في مران فريقه الجديد طرابزون سبور للمرة الأولى اليوم السبت.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويتواجد طرابزون سبور في سلوفينيا حاليا إذ يخوض الفريق معسكرا تحضيريا استعدادا للموسم الجديد.

وكانت هناك مشكلة في التأشيرة عطلت من انضمام تريزيجيه إلى معسكر فريقه مبكرا قبل حلها ومشاركته اليوم السبت في المران لأول مرة.

أخبار متعلقة
بيلد: سان جيرمان ينتظر فشل مفاوضات برشلونة وبايرن للانقضاض على ليفاندوفسكي ليس فقط بسبب اهتمام سيتي.. أثليتك: برايتون ينوي تحسين عقد كوكوريا تقرير مغربي: حارس الوداد يدخل حسابات النصر السعودي

والتقى تريزيجيه بالمدير الفني للفريق عبد الله أفسي وشارك في التقسيمة وظهر في حالة بدنية جيدة.

وكان تريزيجيه انتقل إلى طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2026.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

Image

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

طالع أيضا

تطور جديد في مفاوضات برشلونة وديمبيلي

ماني يتحدث عن ظهوره الأول مع بايرن

ناد سعودي يتراجع عن التعاقد مع كيكي سيتين

نجم ريال مدريد يتعرض للتخدير والسرقة

تريزيجيه طرابزون سبور
نرشح لكم
كلوب عن تجديد صلاح: تخيل لو حاولنا التعاقد معه من ناد آخر حجازي عن كأس العالم: غياب صلاح أضرنا أمام أوروجواي.. ومنتخب مصر يجب أن يؤدي جيدا أينما يذهب تقرير: عمرو وردة يطلب الراتب الأعلى في الدوري القبرصي "هل يجب أن تسجل كل أهدافك من 30 ياردة"؟ النني يجيب تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك صاروخ النني "القائد" و90 ثانية لـ جيسوس يكتبان انتصار أرسنال على نورنبيرج وديا تقرير تركي: رحيل مصطفى محمد من جالاتا سراي يتوقف على انضمام هداف سويسرا تقرير: رابطة الدوري السعودي تحدد شروط البث التلفزيوني.. وبي إن سبورتس خارج المنافسة
أخر الأخبار
كلوب يتحدث عن صفقة الموسم وثنائي المستقبل في ليفربول 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الأولى.. تريزيجيه يشارك في مران طرابزون سبور بعد حل مشكلة التأشيرة 31 دقيقة | المحترفون
بيلد: سان جيرمان ينتظر فشل مفاوضات برشلونة وبايرن للانقضاض على ليفاندوفسكي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس فقط بسبب اهتمام سيتي.. أثليتك: برايتون ينوي تحسين عقد كوكوريا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: حارس الوداد يدخل حسابات النصر السعودي ساعة | ميركاتو
تخدير وسرقة.. ساعات عصيبة عاشها فالفيردي ساعة | الدوري الإسباني
شاهد قمصان الفرق الأوروبية لموسم 2022-2023 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماني يتحدث عن ظهوره الأول مع بايرن ميونيخ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط