للمرة الأولى.. تريزيجيه يشارك في مران طرابزون سبور بعد حل مشكلة التأشيرة

شارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في مران فريقه الجديد طرابزون سبور للمرة الأولى اليوم السبت.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ويتواجد طرابزون سبور في سلوفينيا حاليا إذ يخوض الفريق معسكرا تحضيريا استعدادا للموسم الجديد.

وكانت هناك مشكلة في التأشيرة عطلت من انضمام تريزيجيه إلى معسكر فريقه مبكرا قبل حلها ومشاركته اليوم السبت في المران لأول مرة.

والتقى تريزيجيه بالمدير الفني للفريق عبد الله أفسي وشارك في التقسيمة وظهر في حالة بدنية جيدة.

وكان تريزيجيه انتقل إلى طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2026.

Mutlu bayramlar şampiyon takımın taraftarı. 🫂 pic.twitter.com/XIeySZf1Pr — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 9, 2022

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

طالع أيضا

تطور جديد في مفاوضات برشلونة وديمبيلي

ماني يتحدث عن ظهوره الأول مع بايرن

ناد سعودي يتراجع عن التعاقد مع كيكي سيتين

نجم ريال مدريد يتعرض للتخدير والسرقة