هدية من منتخب السعودية للسيدات إلى بيليه

السبت، 09 يوليه 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

بيليه

تلقى بيليه نجم كرة القدم البرازيلية السابق هدية من المنتخب السعودي للسيدات.

وتلقى بيليه قميص موقع من لاعبات المنتخب السعودي كتذكار لأول مباراة يخوضها المنتخب على المستوى الاحترافي.

وكتب بيليه عبر حسابه على تويتر: "في فبراير الماضي هنأت فريق كرة القدم للسيدات في السعودية على خوض أول مباراة رسمية معتمدة تحت إشراف الفيفا، هذا الأسبوع خلال عطلة عيد الأضحى فوجئت بهذه الهدية، قميص موضع من هذه المباراة التاريخية، شكر جزيلا لكم جميعا".

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وكان منتخب السعودية للسيدات قد افتتح سجله الدولي بالفوز على سيشل بهدفين دون مقابل.

ودخل المنتخب السعودي للسيدات إلى التصنيف الدولي بشكل رسمي بعد أن خاض مباراته الأولى الرسمية في تاريخه.

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