المدير الرياضي لـ نابولي يتحدث عن عروض كوليبالي وأوسيمين.. وحقيقة مفاوضات ديبالا

تحدث كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي عن وضعية كل من دريس ميرتينز وخاليدو كوليبالي لاعبي الفريق، كما علق على شائعات المفاوضات مع باولو ديبالا.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

وقال جيونتولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المدرب لوشيانو سباليتي: "لم نتلقى أي عروض من أجل كوليبالي من أي نادي ولكن عقده ينتهي بعد موسم واحد فقط واللاعب قدم لنا الكثير".

وتابع "نحن نتحدث معه كل يوم والرئيس قدم له عرض لا غنى عنه مقابل 6 مليون يورو خالي الضرائب لمدة خمس مواسم ما يعني 60 مليون يورو قبل الضرائب مع عرض منصب تدريبي عليه عقب الاعتزال لأنه أثبت كم هو شخص جيد داخل وخارج الملعب".

وينتهي تعاقد كوليبالي مع نابولي بنهاية الموسم المقبل وسيحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وشدد "مع فابيان رويز هناك علاقة غير عادية، هو يحب نابولي ونتحدث عن ذلك مع وكيله لأننا نريد الاحتفاظ به ولم تصل له أي عروض".

وأضاف "لا أدير المفاوضات مع ميرتينز بنفسي ولكن يتفاوض مع دي لورينتي رئيس النادي الذي قدم له عرض مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم ولكنه قد رفضه".

وانتهى تعاقد ميرتينز مع النادي بنهاية الموسم الحالي وأصبح اللاعب حرا حاليا للتفاوض مع أي فريق بشكل مجاني.

وأتم "لم نتحدث أبدا مع ديبالا نحن نعتبره خارج سوقنا وهو يتحدث مع أندية أخرى".

ويبدأ نابولي الدوري الإيطالي بمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف إنتر وميلان، وسيشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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