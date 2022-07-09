المدير الرياضي لـ نابولي يتحدث عن عروض كوليبالي وأوسيمين.. وحقيقة مفاوضات ديبالا

السبت، 09 يوليه 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

نابولي

تحدث كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي عن وضعية كل من دريس ميرتينز وخاليدو كوليبالي لاعبي الفريق، كما علق على شائعات المفاوضات مع باولو ديبالا.

وقال جيونتولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المدرب لوشيانو سباليتي: "لم نتلقى أي عروض من أجل كوليبالي من أي نادي ولكن عقده ينتهي بعد موسم واحد فقط واللاعب قدم لنا الكثير".

وتابع "نحن نتحدث معه كل يوم والرئيس قدم له عرض لا غنى عنه مقابل 6 مليون يورو خالي الضرائب لمدة خمس مواسم ما يعني 60 مليون يورو قبل الضرائب مع عرض منصب تدريبي عليه عقب الاعتزال لأنه أثبت كم هو شخص جيد داخل وخارج الملعب".

أخبار متعلقة
الطقس والأبطال والإجبار.. عشرة أسباب لرفض دي يونج الانتقال إلى مانشستر يونايتد إفريقي جديد في الدوري الإنجليزي.. أريبو إلى ساوثامبتون كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر والعرب في أمم إفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق سيرجيو أوليفيرا ينضم إلى جالاتاسراي

وينتهي تعاقد كوليبالي مع نابولي بنهاية الموسم المقبل وسيحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وشدد "مع فابيان رويز هناك علاقة غير عادية، هو يحب نابولي ونتحدث عن ذلك مع وكيله لأننا نريد الاحتفاظ به ولم تصل له أي عروض".

وأضاف "لا أدير المفاوضات مع ميرتينز بنفسي ولكن يتفاوض مع دي لورينتي رئيس النادي الذي قدم له عرض مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم ولكنه قد رفضه".

وانتهى تعاقد ميرتينز مع النادي بنهاية الموسم الحالي وأصبح اللاعب حرا حاليا للتفاوض مع أي فريق بشكل مجاني.

وأتم "لم نتحدث أبدا مع ديبالا نحن نعتبره خارج سوقنا وهو يتحدث مع أندية أخرى".

ويبدأ نابولي الدوري الإيطالي بمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف إنتر وميلان، وسيشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

اقرأ أيضا

حلم وزيرة السعادة يتأجل

خطوة تقرب رافينيا من برشلونة أو تشيلسي

الحلم يقترب.. عرض من البريميرليج لـ مرموش

حل أزمة تريزيجيه

نابولي دريس ميرتنز كاليدو كوليبالي باولو ديبالا
نرشح لكم
سيرجيو أوليفيرا ينضم إلى جالاتاسراي راديو مونت كارلو: فيفا يدرس وضع كاميرات داخل غرف خلع الملابس في كأس العالم سكاي: بوجبا يوقع على عقود انتقاله لـ يوفنتوس.. وتأجيل الإعلان رحلة الـ 10 سنوات مستمرة.. هاندانوفيتش يمدد تعاقده مع إنتر تين هاج: علينا أن نكون مبادرين ونستحوذ على الكرة.. وأحاول التعرف على اللاعبين كلوب يتحدث عن صفقة الموسم وثنائي المستقبل في ليفربول للمرة الأولى.. تريزيجيه يشارك في مران طرابزون سبور بعد حل مشكلة التأشيرة بيلد: سان جيرمان ينتظر فشل مفاوضات برشلونة وبايرن للانقضاض على ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
المدير الرياضي لـ نابولي يتحدث عن عروض كوليبالي وأوسيمين.. وحقيقة مفاوضات ديبالا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الطقس والأبطال والإجبار.. عشرة أسباب لرفض دي يونج الانتقال إلى مانشستر يونايتد 27 دقيقة | ميركاتو
إفريقي جديد في الدوري الإنجليزي.. أريبو إلى ساوثامبتون ساعة | ميركاتو
سيرجيو أوليفيرا ينضم إلى جالاتاسراي ساعة | ميركاتو
كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر والعرب في أمم إفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | كرة يد
سبورت: نيتو يقترب من سيلتا فيجو ساعة | ميركاتو
راديو مونت كارلو: فيفا يدرس وضع كاميرات داخل غرف خلع الملابس في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: بوجبا يوقع على عقود انتقاله لـ يوفنتوس.. وتأجيل الإعلان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط