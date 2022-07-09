إفريقي جديد في الدوري الإنجليزي.. أريبو إلى ساوثامبتون

السبت، 09 يوليه 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

جو أريبو بقميص ساوثامبتون

أعلن نادي ساوثامبتون تعاقده مع النيجيري جو أريبو قادما من رينجرز الأسكتلندي بعقد مدته أربع سنوات.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن الصفقة كلفت القديسين 6 ملايين جنيه إسترليني بجانب 4 ملايين كإضافات.

وقال أريبو للموقع الرسمي لساوثامبتون بعد التوقيع: ""إنه ناد رائع ولديه الكثير من التاريخ هنا، أنا متحمس حقا للرحلة".

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وأضاف "الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم. أشاهده منذ أن كنت صبيا صغيرا وكان دائما هدفا بالنسبة لي أن ألعب هنا وأظهر ما يمكنني القيام به".

وأتم "إنه شعور رائع وحلم أصبح حقيقة. هذا هو المكان الذي كنت أرغب في أن أكون فيه منذ أن كنت طفلاً لذا فإن القول بأنني هنا الآن أمر مثير حقًا".

ومن جانبه، قال رالف هازنهاتل مدرب الفريق: "إنه لاعب يتمتع بصفات عديدة في أسلوب لعبه ونحن متحمسون جدًا للترحيب به في الفريق في الوقت المناسب لرحلة ما قبل الموسم إلى النمسا".

وأضاف "نعتقد أن جو يمكن أن يجلب الطاقة والإبداع إلى جانبنا. إن الشعور بالراحة في العديد من المناصب المختلفة مفيد جدًا للمدرب".

وأتم "لقد لعب الكثير من المباريات بالفعل في مسيرته بمستوى عالٍ للغاية. أداؤه في الدوري الأوروبي يثبت أنه يتمتع بجودة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا طموح كبير بالنسبة له وهو جائع أن يظهر للجميع أنه يستطيع القيام بذلك".

أريبو شارك في 148 مباراة مع رينجرز، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 25 آخرين.

ابن الـ25 عاما شارك في 20 مباراة مع منتخب نيجيريا، وكان أحد العناصر الأساسية في أمم إفريقيا الأخيرة.

وأصبح أريبو خامس صفقات ساوثامبتون الصيف الحالي بعد الحارسين ماتيس ليس وجافين بازونو بجانب المدافع أرميل كوتشاب ولاعب الوسط روميو لافيا.

يذكر أن ساوثامبتون أنهى الموسم الماضي للدوري في المركز الـ15 وسيبدأ أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام توتنام خارج ملعبه.

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