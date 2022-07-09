سيرجيو أوليفيرا ينضم إلى جالاتاسراي

السبت، 09 يوليه 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

توقيع سيرجيو أوليفيرا مع جالاتاسراي

أعلن جالاتاسراي التعاقد مع سيرجيو أوليفيرا قادما من بورتو في صفقة انتقال دائم لمدة 4 سنوات.

وأشار النادي إلى أن اللاعب البرتغالي قد وقع على عقد حتى موسم 2025/2026.

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وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت جالاتاسراي 3 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ 30 عاما كان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من بورتو إلى روما وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك أوليفيرا مع روما خلال فترة الإعارة في 21 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف.

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لاعب بورتو السابق سيزامل مصطفى محمد في صفوف جالاتاسراي خلال الموسم المقبل في حال لم يرحل اللاعب المصري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحس قناة "TRT" التركية فإن النادي قد دفع 4 مليون دولار مقابل انتقال مصطفى محمد للزمالك خلال الأيام الماضية ليضم اللاعب بشكل نهائي حتى عام 2025.

ولكن على الرغم من ذلك فقد أشار التقرير إلى أن مصطفى يعد أقرب اللاعبين في هجوم الفريق التركي للرحيل بين مباي دياني وبافيتمبي جوميز.

وأشار التقرير إلى أن قيمة مصطفى محمد السوقية تبلغ 6 مليون و500 ألف يورو، لكن النادي التركي يتوقع الحصول على مبلغ ما بين 8 لـ10 ملايين يورو ليسمح له بالرحيل.

وكان مصدر مقرب من مصطفى محمد قال في وقت سابق لـFilGoal.com: " "ننتظر تقدم ريمس بعرض رسمي إلى جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة لإتمام الانتقال".

وأردف "العرض سيكون عبارة عن إعارة مع أحقية شراء".

وبسؤاله عن صحة التقارير الصحفية المنتشرة حول وجود اهتمام من شالكة الألماني بضم مصطفى أجاب "لم نتحدث مع شالكة أبدا".

وواصل "الاهتمام بمصطفى حاليا هو من الأندية الفرنسية تولوز ومونبيليه ولانس".

قبل أن يتم المصدر حديثه "لكن الجدية في المفاوضات مع اللاعب هي من ريمس".

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

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