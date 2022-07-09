سبورت: نيتو يقترب من سيلتا فيجو

السبت، 09 يوليه 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

نيتو

اقترب البرازيلي مورارا نيتو حارس برشلونة من الانتقال إلى سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لصحيفة سبورت.

الحارس البديل يرغب في الرحيل عن برشلونة للعب بشكل أساسي.

وينتهي تعاقد نيتو مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل وسيحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

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ويعتقد ممثلي اللاعب بأن إلغاء عقده مع برشلونة قبل موسم من نهايته هو الأمر الأساسي في عملية الانتقال.

اللاعب يحصل على 5 مليون يورو مع برشلونة كقعد سنوي لذلك فإن سيلتا فيجو لن يكون قادرا على دفع راتبه ودفع مبلغ مالي لبرشلونة مقابل انتقاله.

وفقا لصحيفة سبورت، فإن نيتو كان رافضا للرحيل عن برشلونة في البداية لكنه أصبح مقتنعا بالانتقال حاليا.

الحارس البرازيلي صاحب الـ 32 عاما انضم لبرشلونة في عام 2019 قادما من فالنسيا وخلال تلك الفترة توج مع برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني.

وخلال الموسم الماضي شارك نيتو مع برشلونة في 4 مباريات فقط ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة ودخل مرماه 5 أهداف.

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