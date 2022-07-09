راديو مونت كارلو: فيفا يدرس وضع كاميرات داخل غرف خلع الملابس في كأس العالم

السبت، 09 يوليه 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

غرفة خلع ملابس

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع كاميرات داخل غرف خلع الملابس المنتخبات خلال كأس العالم 2022 وفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية.

اقتراح فيفا هدفه التقريب بين الجماهير واللاعبين وجعل الوصول أسهل بين الطرفين.

وفقا لمونت كارلو فإن الكاميرات ستبث مقاطع الفيديو بشكل مباشر أو بتأخير بسيط ولا يزال الوضع تحت الدراسة.

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فكرة الاقتراح مستمدة من رياضة الرجبي والتي يتم وضع كاميرات بداخل غرف خلع ملابسها بالفعل.

وقال مصدر من فيفا لمونت كارلو: "المشروع تحت التطوير ومن الضروري الاتفاق على التفاصيل وبشكل أكثر تحديدا وسيكون من الممكن التحدث في الأمر في شهر نوفمبر عندما يتم اتخاذ القرار".

ويدرس فيفا إضافة أكثر من تقنية خلال كأس العالم أبرزها تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي والتي تجعل تقنية الفيديو تتحقق من حالات التسلل بسهولة خلال وقت قصير.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

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