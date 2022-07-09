سكاي: بوجبا يوقع على عقود انتقاله لـ يوفنتوس.. وتأجيل الإعلان

السبت، 09 يوليه 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

بوجبا

كشف جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية عن توقيع بوجبا لعقود انتقاله لـ يوفنتوس الإيطالي بالفعل.

ووصل يوفنتوس أمس الجمعة إلى تورينو لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال للبيانكونيري.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل إعلان التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي حتى يوم الاثنين المقبل 11 يوليو.

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ونشر يوفنتوس فيديو أمس الجمعة لوصول بول بوجبا الذي بات على بعد خطوة وحيدة من ارتداء قميص البيانكونيري.

وسيصبح الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما ثاني صفقة مجانية ليوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي بعد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها بول بوجبا بقميص يوفنتوس بعد الفترة من 2012 إلى 2016.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

بوجبا عاد مجددا لمانشستر يونايتد من 2016 حتى 2022، مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها.

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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