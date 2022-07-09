تنس - أنس جابر: إيلينا استحقت الفوز.. أشعر بحزن ورسالة إلى تونس

"شكرا لكم على دعمكم أنا ممتنة لكم" بتلك الكلمات بدأت التونسية أنس جابر حديثها عقب الهزيمة في نهائي ويمبلدون.

وخسرت أنس جابر نهائي ويمبلدون أمام الأوزباكية إيلينا ريبيكانا بالهزيمة في مجموعتين مقابل فوزها في واحدة.

وتحدث أنس جابر عقب المباراة مباشرة قائلة: "أشكر إيلينا لقد قدمت مباراة رائعة واستحقت الفوز وأتمنى أن يكون الفوز من نصيبي في المرة المقبلة".

وواصلت "لم أكن لأفعل أي شيء من وصولي إلى هنا لولا مساعدة فريقي وإيمانهم بي".

وأردفت "أحب تلك البطولة كثيرا وأشعر بحزن كبير ولكن هذه هي التنس هناك فائز وهناك مهزوم وسعيدة أن أكون مصدر إلهام في بلدي وأتمنى أن يكونوا يستمعون لما أقوله الآن".

وأكملت "أود شكر الجمهور الرائع على الدعم المتواصل خلال البطولة، شكرا جزيلا لكلم".

وأتمت أنس حديثها "فقط أهنئ الشعب العربي بحلول عيد الأضحى المبارك".