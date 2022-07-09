رحلة الـ 10 سنوات مستمرة.. هاندانوفيتش يمدد تعاقده مع إنتر

أعلن إنتر ميلان في بيان رسمي تمديد تعاقده مع سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الفريق لمدة موسم إضافي.

سمير هاندانوفيتش النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وأشار النادي في بيانه إلى أن هاندانوفيتش قد وقع على عقد جديد حتى شهر يونيو 2023.

الحارس صاحب الـ 37 عاما ظهر في مقطع فيديو للحديث عن تمديد تعاقده وقال خلاله: "منذ 10 سنوات انضممت إلى ذلك النادي وما زلت في ذلك النادي الكبير".

وتابع "فخور بتمثيلي لإنتر وسعيد بأنني سأتمكن من الاستمرار في هذا الشيء الذي يجعلني فخورا".

وأضاف "التاريخ يظهر بأن إنتر دائما ما يلعب من أجل تحقيق الألقاب، ونحن هنا لتحقيق ذلك ونقله للوافدين الجدد".

وأتم "منذ انضمامي لإنتر أصبحت أفضل كلاعب وكإنسان وعاصرت الكثير من التغييرات على مستوى اللاعبين وطاقم العمل ولكن الشيء الثابت هو أن إنتر يستمر في التحسن".

Ten years... and counting! Ufficiale il rinnovo di contratto di Samir Handanovic ✍️⚫🔵#ForzaInter pic.twitter.com/j5MUwoscVF — Inter (@Inter) July 9, 2022

الحارس السلوفيني انضم لإنتر منذ عام 2012 قادما من أودينيزي ويستعد هاندانوفيتش لبدء الموسم الـ 11 مع إنتر.

وتمكن هاندانوفيتش خلال فترة لعبه مع إنتر من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي في مناسبة واحدة لكل منهم.

وشارك هاندانوفيتش خلال الموسم الماضي مع إنتر في 50 مباراة وتمكن خلاله من الحفاظ على نظافة شباكه في 21 مباراة بينما سكنت شباكه 40 هدفا.

وأتم إنتر 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من أندري أونانا، وهينريك مختاريان، وروميلو لوكاكو، وراؤول بيلانوفا، والتعاقد بشكل نهائي مع خواكين كوريا وأصلاني.

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