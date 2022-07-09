تقرير سعودي: الطائي حسم صفقة هداف الدوري المغربي

حسم نادي الطائي صفقة التعاقد مع الكونغولي جاي مبينزا مهاجم الوداد وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وحصل مبينزا على لقب هداف الموسم المنصرم من الدوري المغربي برصيد 15 هدفا ليساهم في تتويج فريقه باللقب.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الطائي حصل على موافقة مبينزا الذي يلعب ضمن صفوف الوداد على سبيل الإعارة قادما من روال أنتويرب البلجيكي مع وجود بند شراء بقيمة 460 ألف دولار.

فيما أشار موقع "LE 360 SPORT" المغربي إلى أن الوداد مهدد بفقدان خدمات هدافه الكونغولي الذي يرغب في خوض تجربة جديدة بعد الموسم المميز الذي قدمه.

وقاد مبينزا نادي الوداد لفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي إضافة إلى حجز مقعد في نصف نهائي كأس العرش.

صاحب الـ24 عاما خاض مع الوداد 39 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 19 هدفا وصنع 4 آخرين.

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