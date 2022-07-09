بيلد: سان جيرمان ينتظر فشل مفاوضات برشلونة وبايرن للانقضاض على ليفاندوفسكي

السبت، 09 يوليه 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

مازال مصير روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ غامضا بشأن رحيله عن الفريق البافاري في الصيف الجاري.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا اليوم السبت ذكرت فيه أن باريس سان جيرمان مهتم بضم ليفاندوفسكي وسيرغب في ضمه.

لكن أوضح التقرير أن ذلك لن يحدث إلا بعد فشل المفاوضات بين برشلونة وبايرن لانتقال المهاجم البولندي.

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وأشار التقرير إلى أن ليفاندوفسكي يفضل الانتقال لبرشلونة أو تشيلسي عوضا عن البقاء مع بايرن.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن بنهاية الموسم المقبل.

وأكد مسؤولو بايرن ميونيخ أوليفر كان المدير التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي في أكثر من مناسبة أنهما لن يتركان ليفاندوفسكي يرحل.

فيما ذكرت "بيلد" في وقت سابق أن بايرن رفض عرضا من برشلونة لضم ليفاندوفسكي مقبل 40 مليون بالإضافة لـ5 ملايين أخرى كحوافز.

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