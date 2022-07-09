تقرير مغربي: حارس الوداد يدخل حسابات النصر السعودي

السبت، 09 يوليه 2022 - 13:37

كتب : FilGoal

التكناوتي

دخل أحمد التكناوتي حارس مرمى الوداد ضمن حسابات النصر السعودي لصمه هذا الصيف وفقا لـ"le 360 sport" المغربي.

وينتهي تعاقد الحارس الدولي المغربي بنهاية الموسم الحالي ويحق الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الموقع المغربي أن التكناوتي تلقى عرضا من النصر لحراسة مرماه خلال الموسم المقبل.

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وأضاف أن إدارة الوداد تحاول إقناع التكناوتي بتجديد تعاقده ومن ثم الموافقة على رحيله لتحقيق استفادة مادية.

التكناوتي قاد الوداد لتحقيق لقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي وخجز مقعدا في نصف نهائي كأس العرش بالموسم الحالي.

ويرغب النصر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

العديد من التقارير السعودية أشارت إلى اتفاق النصر مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نابولي لكن النادي السعودي لم يعلن عن جديد حتى الآن.

صحيفة "الاقتصادية" السعودية سبق وذكرت أن النصر يحاول الوصول إلى حل ودي مع محمد أبو جبل حارس الزمالك لفسخ التعاقد بالتراضي.

وأشارت إلى أن أبو جبل الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وقع على عقود انضمامه للنصر وحصل على 7 ملايين ريال سعودي كمقدم تعاقد.

وأوضحت التقارير أن النصر يحاول التراجع عن إتمام صفقة أبو جبل والتعاقد مع حارس آخر بناء على رغبة الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الجديد.

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