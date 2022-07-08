حوار في الجول - أحمد فاروق من الحراسة إلى الصحافة: اتفاق مع عامر حسين غير مسيرتي التدريبية

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 18:44

كتب : رضا السنباطي

أحمد فاروق مدرب سبورتينج

أحمد فاروق المدير الفني لنادي سبورتينج الذي ضمن البقاء في مجموعة بحري بالدرجة الثانية للموسم الثاني على التوالي، يعمل أيضا في الصحافة منذ فترة طويلة، وكان حارسا للمرمى في ناديه الحالي أيضا.

تحدث أحمد فاروق المدير الفني لسبورتينج لـ FilGoal.com راويا قصته منذ البداية..

"بدأت كرة القدم كحارس مرمى في مدرسة الكرة وبراعم سبورتينج ثم ناشئي النادي. كنت حارس مرمى وشاركت أيضا كمهاجم في مرحلة الناشئين حتى وصلت إلى الفريق الأول".

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"قرر عامر حسين المشرف على كرة القدم إلغاء مرحلة 17 عاما وتم دمج فريقي 17 و19 وضمهما للفريق الأول في القسم الرابع، فحققنا الصعود للثالث ثم الثاني وكنت حارس مرمى الفريق خلال هذه السنوات".

"تعرضت لإصابة في الكاحل وقطع في الأربطة في عمر 25 عاما، واعتزلت كرة القدم عام 1995 بسبب إصابتي، فاتجهت للتدريب لأني خريج كلية التربية الرياضية".

"عملت بالتدريب في مدرسة الكرة والناشئين، وعملت كمدير إداري في الناشئين والفريق الأول، ومساعد مدرب مع علي دابو، وتوليت قياة فريق مواليد 1980 كمدير فني وحققت بطولة الإسكندرية رغم تواجد أندية الاتحاد والأوليمبي وسموحة، حيث كانت بطولة جيدة".

استكملت مهمتي في التدريب وتوليت مهمة المدير الفني للكرة الخماسية والشاطئية، وكنت مدربا ولاعبا في فريق الكرة الخماسية، وشاركت مع عامر حسين أثناء لعبه لفريق الخماسي".

"تعاقدنا مع وليد عطية نجم الأوليمبي لقيادة سبورتينج وعملت معه في منصب مدير الكرة، وتولى وليد عطية تدريب منتخب مصر للناشئين مع حمادة صدقي، في هذا التوقيت كنت مكلفا بالبحث عن مدير فني لقيادة الفريق، فرشحت أكثر من مدرب وكنا قريبين من التعاقد مع منير عقيلة ولكن عقيلة اشترط الرحيل إذا أتاه عرض من الدوري الممتاز، فرفض عامر حسين".

"اقترحت على عامر حسين أن أتولى قيادة الفريق فوافق، وفي أول موسم صعدنا لدورة الترقي ولم نصعد للدرجة الثانية، وفي الموسم الثاني لم نصعد أيضا، وأخيرا في ثالث موسم صعدنا للدرجة الثانية".

"قلت لعامر حسين: لو صعدنا إلى الدرجة الثانية اتركني في قيادة الفريق. فقال لي: موافق. ولكنه طالب بنتائج جيدة، وضمنا البقاء بالفعل، وفي الموسم الثاني قدمنا أداء جيدا".

الإعلام

"والدي فاروق عبد المنعم نائب رئيس تحرير اخبار اليوم بالإسكندرية، وأنا عاشق للصحافة. أنا خريج تربية رياضية وتلقيت خطاب القوى العاملة بالتدريس ولكني انقطعت".

"التحقت بجريدة الوفد عام 1992 حتى تم تعييني عام 1999. حققت تغطية جيدة لأندية الممتاز وسافرت مع منتخب مصر في المباريات الكبيرة، وكنت صديقا لمعظم نجوم المنتخب".

"كما عملت مديرا للمركز الإعلامي لنادي فاركو، وعملت في اللجان المنظمة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٠٦، ومديرا للمكتب الفني لمجموعة الإسكندرية بأمم إفريقيا ٢٠١٩".

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