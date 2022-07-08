كرة يد - الزمالك يجدد تعاقد هشام السبكي

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد هشام السبكي حارس مرمى فريق اليد لمدة موسمين.

جاء ذلك عقب الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ومنذ تصعيد هشام السبكي للفريق الأول حقق مع الفريق 16 بطولة محلية وقارية، 4 ابطال أفريقيا، 2 ابطال الكؤوس، 3 السوبر الافريقي، 5 الدوري العام، لقب كاس مصر، بطولة سوبر دوري مصري.

حراسة مرمى الزمالك في أمان، وذلك بعد التجديد لحارسنا هشام السبكي لمدة موسمين. 🧤🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/wSTYCONS0L — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) July 8, 2022

وجدد الزمالك تعاقد محمد هتلر ومصطفى بشير وعلي هشام ومحمود فلفل مؤخرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي.

وتوج سبورتنج الموسم المنقضي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

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