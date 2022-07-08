كومان: دي يونج أخبرني أنه يريد البقاء في برشلونة

كشف رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة عن موقف فرينكي دي يونج مع النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

وتدور شكوك حول مستقبل الهولندي في برشلونة بعدما ارتبط بعدة أندية لعّل أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وصرّح كومان في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة "كومان للجولف" قائلا: "أتواصل بشكل مستمر مع دي يونج وممفيس ديباي، أعرف وضع فرينكي وقال ذلك بنفسه في الفترة الأخيرة".

وأضاف "أخبرني أنه يريد البقاء في برشلونة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه لكن من جانب برشلونة لا أعلم".

وتابع "الوضع معقد وهناك الكثير من الشائعات، يحرض برشلونة دائما على التعاقد مع الأفضل ودي يونج واحد منهم".

وعن ديباي، اختتم كومان قائلا: "لقد تعاقدنا معه الموسم الماضي من ليون، لوضع مرهون الآن إذا كان تشافي يريده أم لا بس بالنسبة لي هو لائق ببرشلونة ولا جدال حوله".

ثنائي إنجليزي

وكان فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي قد أوضح في وقتٍ سابق أن برشلونة ومانشستر يونايتد قد اتفقا على مبلغ 60 مليون يورو كقيمة للصفقة، وأنهما لا يزالان بصدد المفاوضات بشأن 20 مليون متغيرات.

وأشار رومانو أن مانشستر يونايتد لم يناقش البنود الشخصية مع دي يونج حتى اللحظة، خصوصًا أن رغبة اللاعب الأولى هي الاستمرار في برشلونة.

أما من جهة تشيلسي، سبق وأفادت شبكة ريليفو الإسبانية أن البلوز دخلوا بقوة في المنافسة على التعاقد مع دي يونج.

وأوضحت أن تشيلسي عرض على برشلونة ضم الثنائي ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا مقابل النجم الهولندي.

تمسك برشلونة

لابورتا تحدث خلال المؤتمر الصحفي لتقديم فرانك كيسي قائلا: "فرينكي دي يونج لاعب في برشلونة وهو ليس للبيع".

وتابع: "لديه عروض بالفعل لانتدابه لو أردنا بيعه، لكننا لا نرغب في ذلك".

دي يونج (25 عامًا) انضم إلى برشلونة قادمًا من أياكس أمستردام عام 2019 مقابل 86 مليون يورو.

ولعب خلال الموسم المنقضي مع برشلونة 46 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا

إيهاب الكومي يرد على الانتقادات التي طالت اتحاد الكرة

الحكم النهائي في قضية فساد بلاتيني وبلاتر

بيدري يصبح وريث إنييستا رسميا

محاولة جديدة من يونايتد لضم ليساندرو مارتينيز