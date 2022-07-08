أياكس يعلن عودة لاعبه من توتنام

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام

أعلن نادي أياكس أمستردام تعاقده مع ستيفن بيرجوين لاعب توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب توتنام في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم -الجمعة-: "بيرجوين يُغادر نادينا ويعود إلى هولندا للعب مع أياكس".

وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال ستفين بيرجوين، ونحن نتمنى له كل التوفيق في المُستقبل".

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لم يعلن توتنام عن مبلغ انتقال اللاعب لكن كشفت تقارير أنّ أياكس دفع 35 مليون يورو، وقع على عقد مدته خمس سنوات حتى 2027.

بيرجوين (24 عاما) يعتبر من أبناء ورحل عن الفريق قبل الظهور من الفريق الأول إلى بي إس في آيندهوفن.

وتدرج الهولندي في صفوف آبندهوفن حتى وصل للفريق الأول عام 2015.

وانضم بيرجوين إلى توتنام قادما من آيندهوفن صيف 2020 مقابل 30 مليون يورو.

وشارك بيرجوين مع توتنام الموسم الماضي في 32 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخرين.

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