لوكا يوفيتش يصل فلورنس لإتمام انتقاله إلى فيورنتينا

وصل لوكا يوفيتش إلى مدينة فلورنسا اليوم الجمعة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف فيورنتينا قادما من ريال مدريد.

وسيوقع يوفيتش على عقد لمدة موسمين مع فيورنتينا حتى نهاية شهر يونيو 2024 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين.

ووفقا لجيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق فإن يوفيتش سينضم لفيورنتينا بشكل مجاني مع تحمل النادي لراتبه بالكامل.

وسيضع ريال مدريد بندا يسمح له بالحصول على 50% من قيمة صفقة بيع يوفيتش من قبل فيورنتينا في المستقبل.

يوفيتش كان قد انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك للاعب الصربي صاحب 24 عاما خلال الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

وكان يوفيتش قد قضى الموسم قبل الماضي معارا لناديه السابق بسبب عدم حصوله على فرصة كبيرة مع ريال مدريد.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

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