مانشستر سيتي يعلن انضمام ألفاريز

أعلن مانشستر سيتي انضمام جوليان ألفاريز بشكل رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيرتدي المهاجم الأرجنتيني رقم "19" رفقة الفريق السماوي حتى صيف 2027.

وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية الماضي بعدما وقع على عقد لمدة 5 سنوات ونصف.

وظل صاحب الـ22 عاما في صفوف ناديه ريفر بلايت معارا حتى نهاية الموسم المنقضي.

ألفاريز ظهر لأول مرة مع فريق ريفر بلايت في أكتوبر عام 2018، وقد اكتسب شهرة كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في الأرجنتين.

وسجل المهاجم الشاب 36 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 96 مباراة مع ريفر بليت، بما في ذلك هدف الفوز 4-0 على راسينج في نوفمبر، وهي النتيجة التي حسمت لقب الدوري الأرجنتيني لصالح ريفر.

وظهر ألفاريز لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة تصفيات كأس العالم ضد تشيلي في يونيو من العام الماضي، بعدما دخل كبديل لأنخيل دي ماريا بعد ساعة من بداية المباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بكأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.

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