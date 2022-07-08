سبورت: نادي إنجليزي جديد يسعى للتعاقد مع أسينسيو

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - إسبانيا

دخل نيوكاسل يونايتد في سباق ضم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل وتشير التقارير إلى رغبة الانفصال من الطرفين.

وحسبما نشرت "سبورت" فإن نيوكاسل يرغب في التعاقد مع أسينسيو من أجل التدعيم تزامنا مع بداية الحقبة الجديدة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي.

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أسينسيو توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم المنقضي.

وشارك أسينسيو في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا ليكون الأعلى تهديفيا له منذ انضمامه للفريق كما تمكن من صناعة هدفين آخرين.

اهتمام إنجليزي أخر وموقف مدريد

وأفادت تقارير مؤخرا أن ليفربول قدم عرضا للتعاقد مع اللاعب الإسباني لكن بحسب ليفربول إيكو فإن الأخبار ليست صحيحة وأسينسيو ليس في خطط الفريق.

بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن أسينسيو مقابل 60 مليون يورو هذا الصيف، علما بأنه عقده به شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.

ونوهت أنّ ما يؤرق أسينسيو حاليا راتبه المنخفض الذي لم يصل إلى ملايين يورو سنويا رغم أن بعض لاعبي الفريق يبلغ راتبهم ضعف راتبه.

مستقبل مجهول

أسينسيو فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق الملكي في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وقال أسينسيو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "ثقة المدرب والانتظام في اللعب أمران مهمان بالنسبة لي، هذا ما أريده في السنوات القادمة".

وأضاف "صحيح أنني لعبت ريال مدريد بانتظام لجزء كبير من الموسم، لكنني أريد ألا تكون هذه الاستمرارية لعدة أشهر فقط، ولكن للموسم بأكمله".

وتابع "التجديد أو الرحيل؟ هناك خيار البقاء مع ريال مدريد للموسم المتبقي من عقدي".

وأكمل البالغ من العمر 28 عاما "لم أتحدث مع إدارة ريال مدريد بعد، سنفعل ذلك بعد فترة التوقف الدولية".

وبشكل عام، سجل 49 مرة هدفا وصنع 24 في 235 مباراة بقميص الفريق الملكي.

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