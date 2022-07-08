رئيس إنبي: الأهلي والزمالك لم يطلبا إيبوكا.. وجديد موقف محمود جاد من ويجان

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الزمالك وإنبي

شدد أيمن الشريعي رئيس إنبي أن ناديه لم يتلق أي عروض من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لضم مهاجم فريقه جون إيبوكا.

وتحدث رئيس إنبي لقناة "تن" قائلا: "جون إيبوكا لم يصلنا أي عروض بشأنه أكررها لم يصلنا أي عرض رسمي لضمه".

وأكمل "عقده ينتهي مع إنبي بنهاية الموسم المقبل".

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وتابع "إيبوكا لاعب محترف وملتزم ويعرف ما له وما عليه جيدا سواء في مجال التعاقد أو في الكرة".

وأردف الشريعي "لم أتحدث معه حول رغبته في البقاء في الدوري المصري من عدمه لأنه لا يوجد أي عروض لذا لم نتحدث في هذا الأمر".

وأضاف "الأهلي والزمالك لم يطلبا إيبوكا وحين تلقينا أي عرض رسمي سنتحدث مع اللاعب مباشرة".

وعن موقف مصطفى شلبي من الرحيل قال بحزم: "لجنة الكرة تدرس خارطة الفريق واللجنة رأت أنه لا غنى عن مصطفى شلبي بغض النظر سواء وصلت إلينا عروض لرحيله من عدمه".

أما عن اهتمام ويجان الإنجليزي بضم حارس مرمى الفريق محمود جاد قال رئيس إنبي: "محمود جاد لم يصلنا عروض لضمه بل استفسار فقط وجمعتني محادثة هاتفية مع رئيس نادي ويجان وسنبدأ فكرة التفاوض بعد عيد الأضحى".

وأتم "وبالتأكيد لا يوجد لدينا مانع لاحترافه في إنجلترا هذا أمر يصب في مصلحة اللاعب والنادي والكرة المصرية وإن كان محمود جاد سيركض من أجل حدوث تلك الخطوة مرة سنركض من أجلها ألف مرة".

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