فياريال يعلن عودة بيبي رينا
الجمعة، 08 يوليه 2022 - 11:01
كتب : FilGoal
أعلن فياريال عودة بيبي رينا حارس لاتسيو في صفقة انتقال حر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان رينا قد لعب لصفوف فياريال ما بين 2002 و2005 قادما من نادي برشلونة.
ونشر النادي عبر "تويتر" فيديو لإعلان تعاقده مع الحارس الإسباني المخضرم حتى صيف 2023.
رينا (39 عاما) انتهى عقده مع لاتسيو نهاية الموسم الماضي ولم يجدد عقده مع الفريق.
وخاص الإسباني مع لاتسيو الموسم الماضي 17 مباراة بواقع 1560 دقيقة ولم يهتز شباكه بأهداف.
ويمتلك رينا مسيرة كروية حافلة، إذ سبق ولعب مع أندية برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وميلان.
El hilo groguet 💛 que nos une a todos, nos trae a alguien de vuelta...
¡@PReina25 vuelve a casa! pic.twitter.com/PynWAwSRmA— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 8, 2022
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