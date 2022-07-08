سوقهم المثير مستمر.. دي مارزيو: مونزا مهتم بضم كافاني

مازال نادي مونزا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي يعمل على جلب المزيد من اللاعبين لصفوفه بعد إبرام تسعة صفقات بالفعل.

والآن تحول اهتمام النادي لضم مهاجم ويرغب في جلب إدينسون كافاني.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن مونزا تواصل مع وكلاء كافاني لاستطلاع رأيه في الانتقال.

وأشار التقرير إلى أن كافاني حاليا يدرس كل الخيارات المتاحة له عقب نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل اتخاذ قراره النهائي.

وسبق لكافاني اللعب في الدوري الإيطالي مع باليرمو ونابولي.

وخاض كافاني مع باليرمو 117 مباراة سجلة خلالهم 37 هدفا وصنع ثمانية.

فيما لعب مع نابولي 137 مباراة سجل خلالهم 104 هدفا وصنع 14.

وفي تجربته مع يونايتد والتي استمرت لعامين شارك في 59 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع سبعة.

وخلال الصيف الجاري ضم مونزا كل من ماتيو بيسينا ورانوكيا وميكيلي دي جريجوريو من إنتر ميلان.

هذا بالإضافة لليوناردو مانكوسو قادما من إيمبولي، وبيدرو بيريرا قادما من بنفيكا، وفالنتين أنتوف قادما من سسكا صوفيا، وأندريا كولباني ودافيدي بيتيلا الثنائي القادم من أتالانتا.

وسيلعب مونزا في الدرجة الإيطالية الأعلى لأول مرة في تاريخ النادي البالغ من العمر 110 عاما.

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