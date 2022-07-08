سعد سمير: نصنع هوية ناد.. وشعوري مختلف عن بطولات الأهلي

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 01:02

كتب : FilGoal

سعد سمير - فيوتشر - غزل المحلة

فيوتشر توج بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال سمير في عبر "أون تايم سبورتس": "حصلت على 25 بطولة مع النادي الأهلي، ولكن الامر مختلف مع فريق في بداية عهده وبعد العودة من إصابة طويلة".

وأضاف "مهمتنا في فيوتشر كلاعبين أصحاب خبرات، صناعة هوية وشخصية ناد وهذا ما نحاول نقله وتقديمه للفريق بفضل ما تربينا عليه في النادي الأهلي".

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وانتقل المدافع البالغ عمره 32 عاما إلى فيوتشر مطلع الموسم الجاري معارا من الأهلي لمدة موسمين.

وواصل "أشكر الجهاز الفني وإدارة فيوتشر على ثقتها في قدراتي. هذه البطولة بداية التحدي والقادم أصعب ولكننا على الطريق الصحيح".

واختتم "الشعور مختلف عن الأهلي الذي يملك شخصية البطل ولديه الجماهيرية الأكبر في مصر وإفريقيا والوطن العربي التي تدعمه بقوة، لكن فيوتشر ما زال في بداية الطريق".

الفريق الصاعد للدوري المصري في موسمه الأول حقق أول ألقابه في التاريخ بحصد لقب كأس الرابطة المصرية.

فيوتشر في مشواره بالبطولة تفوق على الاتحاد ومصر للمقاصة وبيراميدز والمصري وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى من كأس الرابطة.

وفي نصف النهائي تفوق على إنبي بثنائية دون مقابل.

وحصد فيوتشر مليون ونصف المليون جنيه هي القيمة المالية للبطولة، بينما حصد غزل المحلة مليون جنيه هي القيمة المالية لصاحب المركز الثاني.

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