أحمد عاطف: أنا في فيوتشر الآن.. لا أحد يعرف ماذا سيحدث في العام القادم

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

أحمد عاطف - فيوتشر

أبدى أحمد عاطف مهاجم فيوتشر سعادته بالتتويج بلقب كأس الرابطة المصرية عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة النهائية.

وقال عاطف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا في كامل تركيزنا بهذه البطولة منذ البداية".

وأضاف "ذاكرنا المحلة جيدا وحافظنا على تركيزنا أمامه".

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وأوضح "الإدارة بذلت جهدا كبيرا ومنذ بداية الموسم أخذت على عاتقها تكوين الفريق لينافس على المربع الذهبي".

وتابع عاطف "تأهلنا إلى الكونفدرالية ونسعى للمنافسة عليها وبذل أقصى جهدنا في كل بطولة نشارك بها".

وعن إمكانية رحيله في نهاية الموسم قال: "الآن أنا هنا في فيوتشر، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في العام القادم".

في الإطار ذاته قال كريم نيدفيد لاعب فيوتشر المعار من الأهلي: "الحمد لله على عودتي هذا الموسم بعد غياب طويل عن الملاعب".

وأضاف "فيوتشر في عامه الأول بالدوري الممتاز، وتأهلنا إلى الكونفدرالية. مجهوداتنا تكللت اليوم".

وأوضح "لم نأت كضيف شرف، هدفنا دائما أن نحقق شيئا ما".

وحقق فيوتشر فوزا كاسحا على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في نهائي كأس الرابطة على أرضية استاد القاهرة.

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