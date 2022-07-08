الركراكي يلمح لرحيله عن الوداد ويرد على خلافة خليلوزيتش

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

الركراكي

ألمح وليد الركراكي مدرب الوداد للرحيل عن صفوف فريقه عقب الفوز على الرجاء في مسابقة كأس العرش المغربي.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "في حال لم يعلن الاتحاد المغربي موعد مباراة نصف نهائي كأس العرش هذا الموسم، فأعتقد أن الديربي اليوم سيكون آخر مباراة لي مع الوداد".

وحجز الوداد مقعدا في نصف نهائي كأس العرش عقب الفوز على الرجاء بهدفين دون رد.

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وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول للوداد في الدقيقة 9 بعد خطأ حارس الرجاء جايا مرياح.

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 62 بعدما نفذ ركلة رحلة ثابتة سكنت شباك الرجاء.

وعن خلافة البوسني وحيد خليلوزيتش في منصب المدير الفني للمنتخب المغربي أوضح "لن أتحدث عن هذا الموضوع، المنتخب لديه مدرب حاليا وعلي أن أحترم ذلك".

وكانت بعض التقارير المغربي قد أشارت إلى تولي وليد الركراكي مهمة مدرب المنتخب المغربي خلفا لخليلوزيتش الذي يواجه غضبا جماهيريا خلال الفترة الأخيرة.

عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري شدد على أن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب قد يكون أحد المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين بأن خليلوزيتش سيدخل ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر في حالة رحيله عن المغرب. (طالع التفاصيل)

الركراكي قاد الوداد لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

كما حقق لقب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الرجاء.

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