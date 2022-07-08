إنبي لـ في الجول: نثق في قدرة فييرا على تطوير الفريق... سيحصل على فرصته كاملة

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 00:20

كتب : حامد وجدي

جورفان فييرا

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن مجلس الإدارة يثق في قدرة جورفان فييرا على تحقيق أفضل النتائج مع الفريق وتطوير اللاعبين الشباب.

وحصل إنبي على المركز الرابع في كأس الرابطة المصرية بعد هزيمته من الإسماعيلي بركلات الترجيح أمس الخميس 5-4 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

وتحدث الشريعي لـFilGoal.com قائلا: "فييرا من أفضل المدربين الذين تعاقد معهم إنبي وسيحصل على فرصته كاملة".

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وأضاف "نؤمن في قدرة فييرا على الوصول بالفريق لمستوى أفضل".

وأكمل "من أهم مميزات فييرا هو قدرته على تطوير اللاعبين الشباب والدليل على ذلك تواجد ثمانية ناشئين في مواجهة الإسماعيلي".

وتولى فييرا مهمة تدريب إنبي خلفا لحلمي طولان، وقاد الفريق البترولي في أربع مباريات هُزم في ثلاثة وتعادل في واحدة كانت ضد الإسماعيلي.

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