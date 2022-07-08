علي ماهر بعد لقبه الأول: "المكسب بيعدل المزاج".. وسنركز على لقاء الأهلي بدءا من الغد

تحدث علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن فوزه بأول لقب في مسيرته التدريبية بعدما حقق لقب كأس الرابطة المصرية.

وفاز فيوتشر على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1 محققا اللقب في نسخته الأولى.

لقب هو الأول في مسيرته علي ماهر التدريبية، بعدما درب المصري وسموحة وإنبي والأسيوطي من قبل.

وقال علي ماهر عقب نهاية اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس: "أصبحنا أول فريق يصل إلى البطولة الإفريقية عقب الصعود من الدرجة الثانية ومن ثم يحقق لقبا".

وأضاف "اللقب غالي جدا وأشكر الله ومجلس الإدارة على دعمهم وثقتهم، وكذلك اللاعبين رجال الذين مروا بالعديد من المواقف من الفريق".

وأكمل "الفرحة رائعة و(المكسب بيعدل المزاج)".

وأردف "حققنا أول بطولة لـ فيوتشر والفريق أصبح له صورة وتستطيع أن تختار منه لاعبين للمنتخب، هذا الفريق بُنى بالعمل والعرق والدم".

وواصل "لم أكن أظهر إعلاميا كثيرا لأنه بماذا سأصرّح، العلاقة بيني وبين اللاعبين رائعة للغاية ورغم الحب لكن هناك من خُصم منهم مبالغ مالية كبيرة لأن هناك نظام".

وتابع "سنفرح اليوم وبدءا من الغد سنركز على مباراة الأهلي في الدوري".

وأتم "نادي فيوتشر وُلد كبيرا وحصل على النجمة الأولى في عامه الأول".

فيوتشر في مشواره بالبطولة تفوق على الاتحاد ومصر للمقاصة وبيراميدز والمصري وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى من كأس الرابطة.

وفي نصف النهائي تفوق على إنبي بثنائية دون مقابل.

وحصد فيوتشر مليون ونصف المليون جنيه هي القيمة المالية للبطولة، بينما حصد غزل المحلة مليون جنيه هي القيمة المالية لصاحب المركز الثاني.





































































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