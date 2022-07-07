كأس العرش المغربي - الوداد يحسم ديربي الرجاء ويخطف بطاقة نصف النهائي

حجز الوداد مقعدا في نصف نهائي كأس العرش المغربي عقب الفوز على غريمه الرجاء.

وفاز الوداد على الرجاء بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي الزوالي ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول للوداد في الدقيقة 9 بعد خطأ حارس الرجاء جايا مرياح.

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 62 بعدما نفذ ركلة رحلة ثابتة سكنت شباك الرجاء.

وسيطر الوداد على معظم مجريات المباراة وسط محاولات للرجاء عن طريق محمد الناهيري ومحسن متولي لكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة خطف الوداد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وينتظر الوداد تحديد موعد مواجهته أمام الفتح الرباطي ضمن نصف نهائي كأس العرش بعدما فاز الأخير على الاتحاد التوركي في ربع النهائي.

وحقق الوداد الفوز الأول على الرجاء منذ عام حيث فاز في آخر ديربي يوم 3 يوليو الماضي بنتيجة 2-1 ضمن الدوري المغربي.

وكان الوداد قد حقق لقبي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

كما حقق لقب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الرجاء.

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