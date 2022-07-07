اللقب الأول بعد 306 يوما.. فيوتشر بطل كأس الرابطة ويكرس عقدة غزل المحلة

توج فيوتشر بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

سجل أهداف فيوتشر: كريم نيدفيد ومحمد فاروق وسعد سمير وأحمد عاطف وأحمد رفعت، وسجل يحيى حامد هدف غزل المحلة الوحيد.

اللقب الأول

في الرابع من سبتمبر 2021 استحوذت شركت فيوتشر إف سي على أسهم نادي كوكاكولا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز.

في السادس من يوليو 2022، حسم تأهله القاري الأول لبطولة الكونفدرالية بعدما حل رابعا بنهاية الدور الأول من الدوري حسب ما أعلنه اتحاد الكرة.

وفي السابع من يوليو 2022، أي بعد 306 يوما حقق الفريق لقبه الأول في تاريخه بحصد لقب كأس الرابطة المصرية.

لقب هو الأول في مسيرته علي ماهر التدريبية، بعدما درب المصري وسموحة وإنبي والأسيوطي من قبل.

واللقب الـ 21 لسعد سمير قائد الفريق بعدما حقق 20 لقبا مختلفا مع الأهلي طيلة مشواره ومحققا كل الألقاب الممكنة محليا وقاريا.

فيوتشر في مشواره بالبطولة تفوق على الاتحاد ومصر للمقاصة وبيراميدز والمصري وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى من كأس الرابطة.

وفي نصف النهائي تفوق على إنبي بثنائية دون مقابل.

وحصد فيوتشر مليون ونصف المليون جنيه هي القيمة المالية للبطولة، بينما حصد غزل المحلة مليون جنيه هي القيمة المالية لصاحب المركز الثاني.

نحس زعيم الفلاحين

وتعد تلك الهزيمة الأثقل في تاريخ غزل المحلة في المباريات النهائية، إذ كانت الخسارة الأكبر ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 1979 بنتيجة 3-0.

وخسر غزل المحلة النهائي التاسع له في تاريخه، إذ خسر من قبل نهائي كأس مصر 6 مرات، ونهائي دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة عام 1974، وخسر نهائي كأس السوبر المصري 2001، وتوج بلقب وحيد هو كأس الاتحاد المصري 1994 على حساب القناة.

وكان الإسماعيلي قد حسم الميدالية البرونزية والمركز الثالث بالفوز على إنبي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

التشكيل

عاد محمد فتح الله لقيادة دفاع غزل المحلة بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في الدوري.

بينما قاد الثلاثي أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق هجوم فيوتشر.

تكريم مؤمن زكريا

قبل بداية اللقاء كرّم لاعبو الفريقين مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بعدما تلقى دعوة لحضور المباراة النهائية.

وتواجد مؤمن زكريا ضمن الجهاز الفني لفيوتشر أثناء عزف النشيد الوطني قبل بداية اللقاء.



































































وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدوء بين الطرفين، وبدأ فيوتشر التهديد عن طريق جوزيف جوناثان من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس عمرو شعبان بثبات في الدقيقة 15.

رد زعيم الفلاحين جاء قويا بعدما توغل وسدد كرة قوية أبعدها جنش لركنية في الدقيقة 23.

بعد 9 دقائق، توغل محمد فاروق من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية، مرت من تحت يد عمرو شعبان لتجد رأس كريم نيدفيد في الشباك.

وفي الدقيقة 37، وعقب عرضية شتتها الدفاع بطريقة خاطئة، سدد سعد سمير كرة أرضية سكنت الشباك، لكن خيل مانزانو حكم اللقاء الإسباني رفض احتساب الهدف بداعي وجود لمسة يد على محمد فاروق.

عقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم الإسباني الهدف في الدقيقة 39.

شوط أول انتهى بتقدم فيوتشر بثنائية.

الشوط الثاني

أجرى غزل المحلة عدة تغييرات، وكاد البديل خالد الأخميمي أن يسجل برأسية لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 53 سجل محمد فاروق الهدف الثالث في الشباك بعد عرضية أحمد رفعت لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل على أحمد عاطف في بداية الهجمة.

ومع مرور ساعة من بداية اللقاء، سجل أحمد عاطف الهدف الأول له والثالث له في البطولة بعد عرضية أرضية من أحمد رفعت.

بدأ غزل المحلة ضغطه بحثا عن تقليص الفارق، فظهرت مساحات شاسعة في خط دفاعه.

في الدقيقة 65 مرر أحمد عاطف لرفعت كرة بينية انفرد بها الأخير من قبل منتصف الملعب وأرسل عرضية أرضية لمحمد فاروق الذي أضاف الهدف الرابع لفيوتشر.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء تألق محمود مرعي مدافع فيوتشر وشتت الكرة من على خط المرمى عقب تسديدة من خالد الأخميمي.

رد فيوتشر بهدف خامس عن طريق مروان محسن برأسية عقب عرضية من أحمد رفعت ومجهود رائع فردي أمام دفاع الغزل، ليصنع هدفه الثالث في المباراة.

هدف هو الأول لمروان محسن منذ 231 يوما عندما سجل ضد إيسترن كومباني في الدوري نوفمبر من العام الماضي قبل تعرضه للإصابة.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء سدد يحيى حامد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس محمود حمدي البديل معلنا هدف حفظ ماء الوجه لزعيم الفلاحين ومعه تنتهي المباراة بفوز فيوتشر بأول الألقاب في تاريخه.





































































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