دي ماريا في تورينو تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس

وصل أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان المنتهي عقده إلى تورينو، وذلك لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس.

ونشر الصحفي فابريزيو رومانو فيديو لوصول دي ماريا، الذي بات على بعد خطوة وحيدة من ارتداء قميص البيانكونيري.

وسيصبح الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما واحد من أهم صفقتين مجانيتين يجريهما يوفنتوس في الصيف.

الثانية بطبيعة الحال هي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الذي انتهى عقده، والذي يعود إلى يوفنتوس، الذي مثله بين 2012 و2016.

ويغادر دي ماريا العاصمة الفرنسية بعد 7 مواسم لعب خلالها 295 مباراة وسجل 92 هدفا.

وكان دي ماريا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015 قادما من مانشستر يونايتد، بعد عام واحد قضاه في إنجلترا، قادما من ريال مدريد في صيف 2014.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز الرابع، بفارق 16 نقطة عن البطل ميلان.

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