تقرير: جلسة مالك تشيلسي مع لابورتا تحسم 4 صفقات

الخميس، 07 يوليه 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - رونالد كومان

يحسم تود بولي مالك تشيلسي وخوان لابورتا رئيس برشلونة مصير 4 صفقات خلال جلسة منتظرة وفقا للصحفي الإسباني جيرارد روميرو.

وكشف الصحفي المختص بأخبار الميركاتو أن برشلونة وتشيلسي على وشك إتمام عدد من الصفقات.

وأوضح مورينو أن جلسة عشاء ستجمع بويلي مع لابورتا بحضور ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة ومساعده جوردي كوريف.

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ويجتمع برشلونة مع تشيلسي لإجراء محادثات بشأن الظهير الأيمن الإسباني سيزار أزبيليكويتا ومواطنه الظهير الأيسر ماركوس ألونسو.

فيما يرغب تشيلسي في ضم الثنائي لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج و الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست.

وشدد الصحفي الإسباني على أن برشلونة اتم اتفاقه الشخصي مع أزبيليكوتا وألونسو في انتظار الاتفاق مع برشلونة.

برشلونة أعلن بشكل رسمي ضمي صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهما فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر.

فيما يبحث تشيلسي عن تدعيم صفوفه بعدما استحوذ عليه التحالف الذي يضم الأمريكي تود بويلي والملياردير السويسري هانزجورج ويس والمطور العقاري الإنجليزي جوناثان جولدشتاين.

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