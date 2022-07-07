سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر

انتقل أحمد حسين مهاجم نادي النصر لصفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية رسميا.

وانضم أحمد حسين لسموحة بعد موافقة نادي النصر على بيع اللاعب بشكل نهائي مقابل حصول النصر على المقابل المادي الذي تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات التي جرت بين الناديين، وفقا لبيان المركز الإعلامي للنادي البائع.

وجاء رحيل حسين عن النصر بعد عشر مواسم صعد خلالها مع الفريق للدوري الممتاز مرتين، كما سبق له الصعود مع حرس الحدود للدوري الممتاز عندما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة من النصر في وقت سابق.

أيضا حقق حسين الصعود للدوري الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه مع الداخلية الموسم الماضي.

وتم تصعيد حسين من ناشئي النصر إلى الفريق الأول عام 2011 في عمر 16 عاما، تحت قيادة سيد عيد المدير الفني آنذاك.

وأحرز اللاعب خلال مسيرته مع النصر 31 هدفا في بطولة الدوري و16 هدفا في بطولة كأس مصر.

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