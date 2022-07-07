سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر

الخميس، 07 يوليه 2022 - 22:53

كتب : رضا السنباطي

أحمد حسين

انتقل أحمد حسين مهاجم نادي النصر لصفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية رسميا.

وانضم أحمد حسين لسموحة بعد موافقة نادي النصر على بيع اللاعب بشكل نهائي مقابل حصول النصر على المقابل المادي الذي تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات التي جرت بين الناديين، وفقا لبيان المركز الإعلامي للنادي البائع.

وجاء رحيل حسين عن النصر بعد عشر مواسم صعد خلالها مع الفريق للدوري الممتاز مرتين، كما سبق له الصعود مع حرس الحدود للدوري الممتاز عندما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة من النصر في وقت سابق.

أيضا حقق حسين الصعود للدوري الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه مع الداخلية الموسم الماضي.

وتم تصعيد حسين من ناشئي النصر إلى الفريق الأول عام 2011 في عمر 16 عاما، تحت قيادة سيد عيد المدير الفني آنذاك.

وأحرز اللاعب خلال مسيرته مع النصر 31 هدفا في بطولة الدوري و16 هدفا في بطولة كأس مصر.

طالع أيضا

تعديلات ثورية في الدوري التونسي

موقف أحمد عبد القادر من مواجهة فيوتشر

حوار في الجول - يحيى خالد عن الاحتراف في المجر والمقارنة بالأحمر

طلب من الاتحاد المصري لكرة السلة

صفقة جديدة لميلان

أنس جابر تكتب ما لم يتحقق من قبل في تاريخ التنس

أحمد حسين النصر الدوري المصري سموحة
نرشح لكم
مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه أحمد دياب يعلن انضمام رابطة الأندية لنظيرتها الدولية: تجاوزنا شرط الـ4 سنوات انتهت نهائي كأس الرابطة - فيوتشر (5) (1) غزل المحلة.. لقب تاريخي التشكيل - عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وعودة فتح الله لدفاع المحلة في نهائي كأس الرابطة محمد عنتر: هدفنا المربع الذهبي والوصول بعيدا في الكأس كأس الرابطة - إثارة من علامة الجزاء.. الإسماعيلي يظفر بالمركز الثالث على حساب إنبي سيراميكا يعلن إصابة كوكو بقطع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة غيابه طريق الزمالك – لا يعرف الخسارة مع العميد.. المصري يفوز على إيسترن في الكأس
أخر الأخبار
دي ماريا في تورينو تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس 9 دقيقة | ميركاتو
بسنت حميدة: حلمت بذهبية البحر المتوسط قبل 4 سنوات.. وعانيت بعد غيابي عن أولمبياد طوكيو 22 دقيقة | رياضات أخرى
الولاية الثانية.. فوزي البنزرتي مدربا للرجاء المغربي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: جلسة مالك تشيلسي مع لابورتا تحسم 4 صفقات 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر 46 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه ساعة | الكرة المصرية
المغامرة الثالثة في أوروبا.. جاكسون موليكا يرتدي قميص بيشكتاش ساعة | الكرة الأوروبية
قبل برونو فيرنانديز.. أبرز من ارتدوا الرقم 8 في تاريخ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط