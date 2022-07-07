مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه

لم يحدث تواصل بين النصر السعودي أو أي ناد آخر من المملكة وأليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي.

وانتشرت بعض الأنباء حول وجود اهتمام من النصر السعودي بضم ديانج خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مقرب من ديانج –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "لم يحدث أي تواصل رسمي من النصر السعودي للتعاقد مع ديانج ولا اي نادي سعودي آخر".

وواصل "قد تكون مجرد اهتمامات لكن لم يحدث تواصل رسمي".

وأضاف "هناك اهتمامات أوروبية باللاعب وشهدت الفترة الماضية تواصل من نادي أندرلخت البلجيكي مع وكيل اللاعب للاستفسار عن سعر اللاعب".

قبل أن يستدرك المصدر حديثه ويتم "لكن هناك صعوبات لتقديم عرض للأهلي بسبب مطالبه المادية للتخلي عن ديانج".

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما مولودية الجزائر في عام 2019.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما مع الأهلي في 125 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

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