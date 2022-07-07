أحمد دياب يعلن انضمام رابطة الأندية لنظيرتها الدولية: تجاوزنا شرط الـ4 سنوات

الخميس، 07 يوليه 2022 - 21:40

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية المصرية

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية انضمام الرابطة لنظيرتها الدولية لدوريات المحترفين رسميا اليوم الخيمس.

جاء ذلك بعد توقيع الاتفاقية بين دياب وجون بيرلميوتر السكرتير العام للرابطة الدولية لدوريات المحترفين.

وتحدث أحمد دياب في المؤتمر الصحفي قائلا: "هذا يوم مميز للكرة المصرية ويدل على الجهد المبذول لتطوير الكرة في مصر".

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وواصل "أشكر كل الأندية المصرية التي تعمل في ظروف صعبة ولكننا نعمل على تطوير ذلك".

وأردف "الكل يعمل على قلب رجل واحد مثل عامر حسين المسؤول عن المسابقات وشريف صالح المسؤول عن اللوائح وصفي الدين بسيوني عن ملف الجماهير وعماد متعب الذي عمل على الشراكة مع رابطة الأندية الإماراتية".

وأكمل "بالإضافة لخالد رفعت الذي يتولى الملف الرقمي والعنصر الأساسي في اتفاقية اليوم".

وعن الرابطة الدولية قال: "تم إنشائها في عام 2014 وتضم 43 رابطة لمختلف الدوريات حول العالم لذلك سعينا للتواجد معهم".

وتابع دياب "الرابطة الدولية اقتنعت بالملف الخاص برابطة الأندية المصرية للسماح لنا بالانضمام رغم أن تواجد شرط أن لقبول أي رابطة جديدة أن تكون عملت لأربع سنوات ولكن كما قلت هم اقتنعوا بفكرة الرابطة المصرية والتطوير الذي نعمل عليه".

فيما تحدث جيروم بيرلميوتر السكرتير العام للرابطة الدولية قائلا: "نضم بيننا دوريات مثل الإنجليزي والإسباني وكان لدينا تساؤول دائم هو أنه كيف لدى مصر دوري قوي وليس لديها رابطة للمحترفين والآن هم معنا".

وأتم "سنقوم بمساعدة رابطة الأندية المصرية لتكون ضمن أكثر الدوريات الاحترافية في إفريقيا".

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