صحيفة سعودية تكشف تطورات قضية النصر وحمد الله وموعد الحسم

الخميس، 07 يوليه 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

حمدالله

كشفت صحيفة الرياضية السعودية آخر تطورات قضية نادي النصر ومهاجمه السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفسخ النصر تعاقده مع حمد الله نهاية العام الماضي وطالب بتعويض قيمته 20 مليون يورو لأسباب قانونية وفقًا لما أعلن النادي السعودي آنذاك.

في المقابل يطالب حمد الله لاعب الاتحاد الحالي بالحصول على باقي قيمة تعاقده مع النصر بقيمة 8.8 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة السعودية أن النصر خفض مطالبه إلى 15 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني الخاص به.

وشددت على أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور الحكم في القضية التي استمرت أكثر من 6 أشهر.

وتختلف هذه القضية عن قضية آخري رفعها نادي النصر ضد منافسه الاتحاد بشأن التفاوض مع حمدالله أثناء سريان عقده.

وانضم حمد الله لنادي الاتحاد في يناير الماضي وخاض 15 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع آخر.

حمد الله رحل عن النصر بعد 3 سنوات بقميص الفريق خاض خلالهم 108 مباراة وسجل 112 هدفا وصنع 24 آخرين.

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