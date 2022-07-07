التشكيل - عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وعودة فتح الله لدفاع المحلة في نهائي كأس الرابطة

يقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر في مواجهة غزل المحلة بنهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

ويلتقي فيوتشر مع غزل المحلة على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً.

بينما عاد محمد فتح الله لتشكيل غزل المحلة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ضد الأهلي في الدوري.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: سعد سمير - محمود مرعي – محمود شعبان

الوسط: جوزيف جوناثان – غنام محمد – كريم نيدفيد – عمر كمال

الهجوم: محمد فاروق – أحمد عاطف - أحمد رفعت

وجاء على دكة البدلاء: مروان محسن – طارق طه – أشرف مجدي – أيمن الصفاقسي – مصطفى البدري – محمد رضا – محمد طارق – عبد الرحمن أشرف – عربي بدر.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل

الوسط: هشام عادل - حميد ماو - أحمد النادري

الهجوم: إبراهيما كونيه - باولن فوافي - عبده يحيى

وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - ماليك توريه - أحمد الشيخ - أحمد السيد - خالد الأخميمي - خالد سامي - محمود الحضري - يحيى حامد - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويسعى فيوتشر لحصد أول لقبه في تاريخه، بينما يحاول غزل المحلة إضافة لقب ثالث في تاريخه بعد لقب الدوري وكأس الاتحاد المصري.

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