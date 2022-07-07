محمد عنتر: هدفنا المربع الذهبي والوصول بعيدا في الكأس

يرى محمد عنتر لاعب المصري أن فريقه عاد على مكانته الطبيعية عقب الانتصارات الأخيرة في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وحجز المصري مقعدا في ربع نهائي كاس مصر عقب الفوز على إيسترن كومباني بهدف دون رد سجله جريندو من ركلة جزاء.

وقال عنتر عبر "أون تايم سبورتس": "النادي المصري يلعب على الفوز خلال جميع المباريات وهذا وضعه الطبيعي".

وأضاف "هدفنا الوصول للمربع الذهبي في مسابقة الدوري والوصول إلى أبعد نقطة في كأس مصر ومحاولة الفوز باللقب".

وواصل المصري سلسلة اللاهزيمة منذ تولي حسام حسن تدريب الفريق خلف لمعين الشعباني إذ خاض 4 مباريات فاز بهم جميعا.

وتابع "أشكر الجهاز الفني على ثقته في قدراتي وأتمنى أنا أكون عند حسن ظنه وكذلك إدارة النادي والجمهور".

وبذلك لحق المصري بأندية المقاولون العرب وسموحة ومنتخب السويس وبيراميدز ضمن ربع نهائي كأس مصر 2022.

وتأهل المصري إلى ربع نهائي المسابقة ليواجه الفائز من الإسماعيلي والزمالك في دور الـ 16.

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