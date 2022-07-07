تنس – نادال ينسحب من نصف نهائي ويمبلدون بسبب الإصابة.. وحلم الإنجاز التاريخي يتبخر

أعلن رافائيل نادال انسحابه من نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس رسميا بسبب الإصابة في عضلات البطن.

وتحدث نادال قائلا: "لقد حاولت مرات عديدة في مسيرتي أن أستمر، لكن من الواضح أن الإصابة تزداد سوءا".

وواصل اللاعب الإسباني حديثه باكيا في مؤتمر صحفي "طوال اليوم كنت أفكر في القرار الذي ينبغي علي اتخاذه، أعتقد أنه ليس من المنطقي اللعب وأشعر بحزن شديد لقول ذلك".

وكان نادال تلقى العلاج في مباراته التي أقيمت أمس الأربعاء ضد تايلور فريتز وأظهرت الكاميرات والده وهو يطالبه بالانسحاب بسبب الإصابة لكنه أصر على استكمال اللقاء الذي فاز فيه في النهاية بنتيجة 3-2 في المجموعات.

وبذلك تأهل نيك كيريوس للنهائي مباشرة بعد انسحاب نادال لينتظر مواجهة الفائز من نوفاك دجوكوفيتش أو كاميرون نوري.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون مرتين من قبل عامي 2008 و2010.

وبذلك انتهت آمال نادال ليصبح أول لاعب منذ الألمانية شتيفي جراف التي توجت عام 1988 بكل بطولات الجراند سلام الأربعة في سنة ميلادية واحدة.

وكان نادال توج خلال العام الجاري ببطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحة.

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