ميلان يعير مهاجمه إلى ليتشي

الخميس، 07 يوليه 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

لورينزو كولومبو - ميلان

انضم لورينزو كولومبو مهاجم ميلان الشاب إلى صفوف ليتشي على سبيل الإعارة.

ويحق لليتشي تفعيل بند شراء اللاعب بنهاية الموسم، حينها سيتملك ميلان نسبة حال بيع اللاعب مستقبلا.

وعاد ليتشي من جديد إلى الدوري الإيطالي بعد غياب عامين بحصد لقب الدرجة الثانية بحصد الصدارة واللقب.

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وسبق أن أعير المهاجم البالغ 20 عاما لأندية كريمونيسي وسبال.

مع كريمونيسي سجل هدفا في 13 مباراة، ورفقة سبال الموسم الماضي في الدرجة الثانية سجل 6 أهداف وصنع آخر في 35 مباراة.

وسيجد المهاجم الشاب صعوبة في المشاركة بقميص بطل إيطاليا، بعد ضم البلجيكي ديفوك أوريجي ووجود أوليفييه جيرو وزلاتان إبراهيموفيتش وكذلك ماركو لازاتيتش.

وبقميص ميلان سجل هدفا وحيدا جاء في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي خلال 11 مباراة.

الصيف 2020 جدد ميلان تعاقده مع كولومبو مهاجم الفريق الشباب حتى 2024.

ولم يعرف كولومبو سوى قميص ميلان متدرجا في مراحله السنية وصولا للفريق الأول.

وظهر كولومبو في المباراة الرسمية الأولى له بقميص ميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم قبل الماضي.

كولومبو سبق أن عرّف نفسه لجمهور ميلان عبر حساب النادي الرسمي قائلا: "أنا مهاجم أتميز بالتسديدات القوية للغاية والتمركز الجيد".

الإيطالي غاب عن منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي أقيمت في البرازيل في 2019 بسبب الإصابة.

ويرى كولومبو أن الأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا هو مثله الأعلى إذا قال سابقا لموقع ميلان "أحاول التعلم من أفضل المهاجمين، فيرناندو توريس وباتيسوتا وإدينسون كافاني وروبرت ليفاندوفسكي".

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