كأس الرابطة - إثارة من علامة الجزاء.. الإسماعيلي يظفر بالمركز الثالث على حساب إنبي

بهدف في الدقائق الأولى، وتعادل في الدقائق الأخيرة، تغلب الإسماعيلي على إنبي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الرابطة.

أقيمت المباراة على استاد القاهرة، وسجل عمرو الحلواني هدف الإسماعيلي في الدقيقة 4 من ركلة جزاء، فيما رد علي فوزي في الدقيقة 93 بركلة جزاء أيضا.

بذلك يفوز الإسماعيلي بالمركز الثالث، ويحتل إنبي المركز الرابع، ويبقى النهائي بين فيوتشر وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم.

الصافرة الأولى

على طريقة ما تعرض له الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف النهائي، تلقى الدراويش ركلة جزاء مبكرة بعد عرقلة عبد الله عادل لمحمد عبد السميع، فسجل بها عمرو الحلواني في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 15 سجل محمد مخلوف كرة قوية على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وحاول محمد مرسي لصالح إنبي في الدقيقة 16 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد فوزي.

أخيرا سدد وجيه عبد الحكيم ولكن مرت كرته بجوار القائم في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدراويش 1-0.

القائم يتصدى

أجرى حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي تبديلين بنزول حازم مرسي وحسن ياسين بدلا من محمد هاشم وجيان موريل مع بداية الشوط الثاني.

وكاد محمد مرسي أن يتعادل لإنبي في الدقيقة 50 برأسية ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 57 ترك حسام عرفات موقعه في صفوف إنبي لصالح أحمد جمال، فيما أتى عبد الرحمن مجدي بدلا من وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 63.

وحل يوسف لبيب ومحمد النحاس بدلا من إبراهيم جلال ومحمد مرسي في الدقيقة 68، بينما أتى أحمد مدبولي بدلا من خالد النبريص على الجانب الآخر في الدقيقة 71.

وأخيرا حل محمد إسماعيل ومهاب ياسر بدلا من زياد كمال وجرجس مجدي في صفوف إنبي في الدقيقة 75.

إثارة اللحظات الأخيرة

تحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد عرقلة عبد الرحمن مجدي لعبد الله عادل، المتسبب في ركلة جزاء الإسماعيلي في بداية المباراة.

وفي الدقيقة 93 سجل منها علي فوزي على يمين الحارس محمد فوزي، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

سجل محمد حامد ركلة إنبي الأولى، فيما سدد عمرو الحلواني ركلة الإسماعيلي الأولى، ليتصدى لها عبد العزيز البلعوطي، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة ثم برأس البلعوطي وسكنت الشباك، في أغرب لقطات المباراة.

وسجل أحمد يوسف ثاني ركلات إنبي، ليرد أحمد مدبولي على طريقة "بانينكا" في الشباك.

في الثالثة أهدر إبراهيم القاضي الركلة الوحيدة الضائعة في القائم، فيما سجل محمد مخلوف للإسماعيلي، ثم محمد النحاس لإنبي، ثم حازم مرسي للإسماعيلي، وأخيرا سجل علي فوزي من "بانينكا" جديدة، ليسدل حسن ياسين الستار على المباراة بركلة الإسماعيلي الخامسة، وتنتهي المباراة 5-4 بركلات الترجيح.

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