سيراميكا يعلن إصابة كوكو بقطع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة غيابه

الخميس، 07 يوليه 2022 - 20:20

كتب : محمود عزت

محمد كوكو - سيراميكا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابته محمد كوكو حارس الفريق بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وتعرض كوكو لإصابة قوية أمس الأربعاء في لقاء الفريق ضد بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر وخرج قبل نهاية الشوط الأول.

وقال محمد عبد الجواد طبيب فريق سيراميكا إنه ستتم معالجة الحارس بواسطة جبيرة مفصلية، ويحتاج فترة من 3 إلى 4 أشهر حتى يعود إلى التدريبات من جديد.

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الحارس البالغ 31 عاما خاض الموسم الجاري 8 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 2 بالدوري والكأس واستقبل 8 أهداف.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 14 يوليو الجاري، ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.

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