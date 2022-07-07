طريق الزمالك – لا يعرف الخسارة مع العميد.. المصري يفوز على إيسترن في الكأس

الخميس، 07 يوليه 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بالهدف أمام مصر للمقاصة

حجز المصري مقعدا في ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على إيسترن كومباني في دور الـ 16 من المسابقة.

وسجل محمد جريندو هدف الفوز للمصري في الدقيقة "79" من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وبذلك لحق المصري بأندية المقاولون العرب وسموحة ومنتخب السويس وبيراميدز ضمن ربع نهائي كاس مصر 2022.

أخبار متعلقة
المزيد من الغموض.. تيليجراف: رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد لجولته التحضيرية مران الزمالك – محاضرة من فيريرا.. عبد الشافي يبدأ مرحلة جديدة من التأهل ميلان يضم جونيور ميسياس بشكل نهائي تعديلات ثورية.. الاتحاد التونسي يعلن إلغاء بند لاعب شمال إفريقيا

وواصل المصري سلسلة اللاهزيمة منذ تولي حسام حسن تدريب الفريق إذ خاض 4 مباريات فاز بهم جميعا.

المتخصص

المباريات الـ4 الأخيرة للنادي المصري حصل الفريق على 4 ركلات جزاء سدد منهم جيرندو 3 ركلات وأحرزهم فيما سجل إلساس الجلاصي ركلة وحيدة.

ضغط مبكر

بدأ المصري المباراة بضغط مبكر على مرمى إيسترن كومباني إذ أرسل إلياس الجلاصي عرضية خطيرة مرت أمام أحمد علاء المواجه للمرمى.

وأنقذ عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني فرصة هدف مؤكد بعد رأسية جريندو داخل منطقة الجزاء.

ورد إيسترن كومباني عن طريق محمد خليفة الذي سدد كرة قوية أنقذها عصام ثروت على مرتين.

البديل الناجح

حسام حسن دفع بالثنائي محمد عنتر وأحمد الشيخ في الدقيقة "69" من الشوط الثاني لتنشيط الناحية الهجومية للمصري.

ونجح الشيخ في الحصول على ركلة الجزاء في الدقيقة "77" ترجمها جريندو إلى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة "79".

وحاول إيسترن كومباني تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء وسدد أحمد عبدالموجود كرة رأسية لكنها مرت أعلى مرمى المصري.

وتأهل المصري إلى ربع نهائي المسابقة ليواجه الفائز من الإسماعيلي والزمالك في دور الـ16.

Image

طالع أيضا

تعديلات ثورية في الدوري التونسي

موقف أحمد عبد القادر من مواجهة فيوتشر

حوار في الجول - يحيى خالد عن الاحتراف في المجر والمقارنة بالأحمر

طلب من الاتحاد المصري لكرة السلة

صفقة جديدة لميلان

أنس جابر تكتب ما لم يتحقق من قبل في تاريخ التنس

المصري كأس مصر إيسترن كومباني
نرشح لكم
سيراميكا يعلن إصابة كوكو بقطع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة غيابه مران الزمالك – محاضرة من فيريرا.. عبد الشافي يبدأ مرحلة جديدة من التأهل مران الأهلي - طاهر يخوض جلسة تأهيل.. وسواريش يقود تدريبات خاصة للمدافعين عودة عبد القادر إلى تدريبات الأهلي.. والكشف عن موقفه من المشاركة أمام فيوتشر انتهت كأس مصر - المصري (1) - (0) إيسترن كومباني.. خامس المتأهلين لربع النهائي كأس مصر - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وأوفا يغيب عن إيسترن كومباني انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (1) إنبي.. الدراويش في المركز الثالث كأس الرابطة - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وحسام عرفات يعود إلى تشكيل إنبي
أخر الأخبار
سيراميكا يعلن إصابة كوكو بقطع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة غيابه 17 دقيقة | الكرة المصرية
طريق الزمالك – لا يعرف الخسارة مع العميد.. المصري يفوز على إيسترن في الكأس 27 دقيقة | الكرة المصرية
المزيد من الغموض.. تيليجراف: رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد لجولته التحضيرية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا.. عبد الشافي يبدأ مرحلة جديدة من التأهل 59 دقيقة | الكرة المصرية
تعديلات ثورية.. الاتحاد التونسي يعلن إلغاء بند لاعب شمال إفريقيا ساعة | الوطن العربي
ميلان يضم جونيور ميسياس بشكل نهائي ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - طاهر يخوض جلسة تأهيل.. وسواريش يقود تدريبات خاصة للمدافعين 2 ساعة | الكرة المصرية
عودة عبد القادر إلى تدريبات الأهلي.. والكشف عن موقفه من المشاركة أمام فيوتشر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط