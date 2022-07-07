طريق الزمالك – لا يعرف الخسارة مع العميد.. المصري يفوز على إيسترن في الكأس

حجز المصري مقعدا في ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على إيسترن كومباني في دور الـ 16 من المسابقة.

وسجل محمد جريندو هدف الفوز للمصري في الدقيقة "79" من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وبذلك لحق المصري بأندية المقاولون العرب وسموحة ومنتخب السويس وبيراميدز ضمن ربع نهائي كاس مصر 2022.

وواصل المصري سلسلة اللاهزيمة منذ تولي حسام حسن تدريب الفريق إذ خاض 4 مباريات فاز بهم جميعا.

المتخصص

المباريات الـ4 الأخيرة للنادي المصري حصل الفريق على 4 ركلات جزاء سدد منهم جيرندو 3 ركلات وأحرزهم فيما سجل إلساس الجلاصي ركلة وحيدة.

ضغط مبكر

بدأ المصري المباراة بضغط مبكر على مرمى إيسترن كومباني إذ أرسل إلياس الجلاصي عرضية خطيرة مرت أمام أحمد علاء المواجه للمرمى.

وأنقذ عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني فرصة هدف مؤكد بعد رأسية جريندو داخل منطقة الجزاء.

ورد إيسترن كومباني عن طريق محمد خليفة الذي سدد كرة قوية أنقذها عصام ثروت على مرتين.

البديل الناجح

حسام حسن دفع بالثنائي محمد عنتر وأحمد الشيخ في الدقيقة "69" من الشوط الثاني لتنشيط الناحية الهجومية للمصري.

ونجح الشيخ في الحصول على ركلة الجزاء في الدقيقة "77" ترجمها جريندو إلى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة "79".

وحاول إيسترن كومباني تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء وسدد أحمد عبدالموجود كرة رأسية لكنها مرت أعلى مرمى المصري.

وتأهل المصري إلى ربع نهائي المسابقة ليواجه الفائز من الإسماعيلي والزمالك في دور الـ16.

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