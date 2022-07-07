مران الزمالك – محاضرة من فيريرا.. عبد الشافي يبدأ مرحلة جديدة من التأهل

الخميس، 07 يوليه 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

عقد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة مع اللاعبين في مران اليوم الخميس شرح خلالها العديد من النقاط الفنية بشكل نظري لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية وتأهيلية لـ25 دقيقة.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزأين، الأول عبارة عن إطالات وتدريبات خاصة بتقوية العضلات، بينما جاء الجزء الثاني عبارة عن مران تأهيل بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين في مربعات صغيرة وذلك لزيادة المرونة.

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واختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين تألق فيها قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بالإضافة لحازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق.

وبدأ محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة بكدمة في الركبة التي يعاني منها.

وقرر فيريرا إعطاء اللاعبين راحة سلبية من المران بعد غد السبت المواق أول أيام عيد الأضحى.

وسوف يستأنف الفريق مرانه الاحد المقبل استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في الجولة 24 من الدوري.

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