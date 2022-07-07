بيلد: لتعويض ليفاندوفيسكي.. جواو فيليكس يظهر على قائمة بايرن ميونيخ

الخميس، 07 يوليه 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتلتيكو مدريد

أصبح البحث عن مهاجم الشغل الشاغل لنادي بايرن ميونيخ لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الوشيك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنباءً تشير إلى ظهور اسم جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد ضمن المرشحين لتعويض ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة أن الأمر الآن لا يخرج عن الحديث فقط بين مسؤولي بايرن وعن وضع فيليكس في أتليتكو مدريد

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ويمتلك فيليكس عقدًا مع الروخي بلانكوس حتى 2026.

فيليكس (22 عاما) يعتبر أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد، حيث كان انضم إلى الفريق في 2019 مقابل 130 مليون يورو.

وفي مواسم فيليكس الثلاثة مع أتلتيكو مدريد، لم يتمكن من الوصول لـ 10 أهداف في الدوري الإسباني.

أفضل أرقامه أتى الموسم الماضي، حين سجل 8 أهداف في 24 مباراة بـ "لا ليجا".

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