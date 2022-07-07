لابورتا يرد على "برشلونة سيختفي خلال عامين".. ويكشف عن ورقة حلم طفولة كريستينسن

علّق جوان لابورتا رئيس برشلونة على ما تداولته وسائل إعلامية بشأن ما قاله مسؤولون في بايرن ميونيخ أن النادي الإسباني سيختفي خلال عام أو عامين.

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وصرّح لابورتا خلال تقديم أندرياس كريستينسن كلاعب جديد لـ برشلونة: "لا أصدق أن هذه التصريحات خرجت من بايرن ميونيخ، إنها مجرد مزحة قيلت خلال حديث. سنكمل 125 عامًا، عدد قليل من الأندية بهذا القدم في العالم. بايرن لن يقول شيئًا مماثلًا أبدًا".

وأضاف: "مصداقية برشلونة عادت، ولكن بسبب الموقف الذي ورثناه فإننا نواجه صعوبات، والبعض يريد استغلال هذا الموقف، لكننا نتحسن".

وأتم: "نحترم بايرن، قدّمنا لهم عرضًا وننتظر ردًا إيجابيًا. أود استغلال حديثي لأشكر ليفاندوفسكي على سلوكه الممتاز وإعلانه رغبته بالقدوم للعب معنا".

وكانت أغلب الصحف الإسبانية قد نقلت عن الصحفي الألماني رافاييل هونيجشتاين أمس الأربعاء، جزء من حديثه خلال بودكاست بشكل غير دقيق.

ونُقل عن هونيجشتاين قوله: "بايرن ميونيخ يريد قيمة صفقة ليفاندوفسكي دفعة واحدة بشكل مُقدَّم لأنهم يؤمنون أن برشلونة سيختفي خلال عام أو عامين".

ليرد هونيجشتاين خلال حسابه في تويتر بعد عدة ساعات: "لا، لقد قلت: من الجلي أن بايرن طلب مقابل الصفقة مقدمًا. وبعدها مزحت وأضفت: ربما هم لا يثقون أن برشلونة سيظل متواجدًا خلال عام أو عامين. ذلك كان تعليقًا مرحًا قلته خلال بودكاست، وليس تقريرًا صحفيًا".

No. I said: "APPARENTLY Bayern have asked for all money up front" and then JOKINGLY added that Bayern "MIGHT NOT BE SURE" that Barca "ARE STILL AROUND" (to pay their bills) in one or two years. This was a lighthearted comment in a podcast. NOT a report. https://t.co/xFUmaNPbZT — Raphael Honigstein💙 (@honigstein) July 6, 2022

وسُئل لابورتا عن إمكانية استقدام كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي لـ ريال مدريد.

وأجاب لابورتا: "دون الحديث عن أسماء بعينها، ما نرصده أن أغلب اللاعبين يرغبون في اللعب لـ برشلونة. مكانة برشلونة قد عادت وسوق الانتقالات يلمس ذلك. نحن نادٍ جذاب للاعبين ذوي مستوى عالٍ".

كما تحدث عن جيرارد بيكيه الذي قد يخرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز: "بيكيه يرغب في تقديم موسم مميز وقد أطلعني بذلك، والمدرب سيقيّم وضعه من وجهة نظر فنية. بيكيه متحمس ولديه الرغبة في تقديم موسم كبير، كما يرغب في توجيه اللاعبين الجدد".

وعن إمكانية عقد صفقات أخرى: "طالما لم نتم المرحلة الثانية من خطة الرافعات الاقتصادية ببيع 15% من حقوقنا التلفزيونية، فإننا لن نستطيع حسم مزيد من الصفقات. أتحدث في العموم ولكن قد يكون هناك استثناءات. لا أريد الحديث عن أسماء بعينها حاليا".

وأتم متحدثًا عن مدافعه الدنماركي الجديد: "كريستينسن عندما كان يبلغ 8 سنوات كتب على ورقة أن حلمه هو اللعب لـ برشلونة، هذا موثّق، لقد رأينا تلك الورقة. نحب أن نمتلك لاعبين في فريقنا كانوا يحلمون بالقدوم إلى برشلونة. هذا ما نريده: لاعبون يرغبون في اللعب معنا".

وتعاقد برشلونة مع كريستينسن قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع البلوز.

وكان برشلونة قد تعاقد أيضًا مع الإيفواري فرانك كيسي مجانًا بعد نهاية عقده مع ميلان.

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